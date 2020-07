Die LEGO Group und Nintendo enthüllten im Rahmen der Partnerschaft ein neues Bauset. Hierbei handelt es sich um das Nintendo Entertainment System, das ihr mit den beliebten Klemmbausteinen nachbauen könnt. Passend zur nostalgischen NES-Konsole beinhaltet das Set einen Controller samt Kabel und Stecker sowie eine Cartridge, die sich in den Schacht einlegen lässt – natürlich nur, wenn ihr auch vorher den Staub von den Kontakten der Cartridge gepustet habt.

Des Weiteren befindet sich ein baubarer Retro-Fernseher im Lieferumfang, auf dessen Bildschirm eine kleine, flache 8-Bit Super Mario Figur zu sehen ist, die per Kurbel in Bewegung gesetzt werden kann. Das kommende Set mit der Nummer „71374“ ist kompatibel mit den Action-Baustein aus dem LEGO Super Mario Starterset. Die Figur kann gescannt werden, sodass diese analog zum Super Mario Bros. Videospiel auf Feinde, Hindernisse und Power-Ups reagiert.

“Seit über 30 Jahren ist Super Mario eine in der Gaming-Welt beliebte Figur,” so Maarten Simons, Chefdesigner des neuen LEGO Nintendo Entertainment Systems™ bei der LEGO Gruppe. “Viele Erwachsene erinnern sich immer noch gerne an den Moment als sie Mario das erste Mal über den kleinen Bildschirm hüpfen sahen – selbst wenn die Grafik damals noch viel einfacher gestaltet war als sie es heute ist. Mit dem LEGO Nintendo Entertainment System geben wir ihnen die Möglichkeit in dieser Nostalgie zu schwelgen. Indem sie eine der beliebtesten Konsolen zusammenbauen, können sie den Super Mario aus ihrer Kinderheit wiedertreffen – und dadurch vielleicht sogar dieses besondere Spieleerlebnis vergangener Tage mit ihren eigenen Kindern teilen.”

Das LEGO NES wird ab dem 01. August 2020 in den LEGO Stores und auf LEGO.com erhältlich sein. Im nächsten Jahr könnt ihr das Set zudem bei führenden Händlern erwerben. Das Set umfasst 2.646 Teile und wird zum Preis von 229,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

LEGO Nintendo Entertainment System: Now you're playing with power...and bricks

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: LEGO / Nintendo