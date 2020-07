Dirt 5 – Feature-Trailer zeigt Strecken, Autos und mehr

Entwicklerstudio Codemasters liefert mit dem neuen Trailer einen Rundumblick auf die Inhalte des Rennspiels „Dirt 5“. Unter anderem führt euch der Trailer an die unterschiedlichen Orte rund um den Globus.

“Der Trailer vermittelt Spielern einen Einblick in die Welt von DIRT 5 und die Bandbreite an Inhalten und Funktionen, die auf sie warten,“ sagt Robert Karp, DIRT 5 Development Director bei Codemasters. “Aber wir haben noch ein paar Dinge unter Verschluss, darunter ein Feature, das es so in einem DIRT Spiel nie zuvor gegeben hat. Wenn Fans das raueste Terrain , extremstes Wetter und echten Nervenkitzel hinter jeder Kurve wünschen, dann liefert DIRT 5 ihnen genau das und noch mehr.“

Die Rennen starten mit „Christ the Redeemer“ in Brasilien. Die Fahrzeuge rasen durch Matsch und üppige Vegetation bevor sie ihren Weg in die sengenden Hitze der Wüste von Arizona finden. Tief im Herzen eines Canyons form ein Oval die perfekte Sandstrecke für pulstreibende „Sprint Car“-Rennen. Anschließend geht Tour mit einem „Rock Bouncer“ durch eine Serie von zerklüfteten Rinnen des Wadi in Marokko weiter – ein „Path Finder“-Event in einer rauen und lebensfeindlichen Felsenlandschaft.

Dirt 5 – Spielmodi:

Landrush – Strecken-basiert in rauem Terrain mit erschütternden Sprüngen und technisch anspruchsvollen Sektionen. Die Wetter- und Streckenverhältnisse ändern sich während der Events ständig, um diesen Gruppen-Rennmodus anspruchsvoll zu machen

Rally Raid – Punkt-zu-Punkt-Rennen auf Strecken mit unterschiedlichen Teilabschnitten, auf denen Fahrer nicht nur echte Rennmaschinen unter Kontrolle bringen müssen, die für echte Off-Road-Rennen geschaffen wurden, sondern nebenbei noch frische Luft schnappen können.

Ice Breaker – Wie der Name schon sagt, treten die Fahrer hier auf Strecken gegeneinander an, die fast ausschließlich aus Eis bestehen. Die Kontrolle über den Fuß am Gas und präzises Driften sind hier essentiell wichtig, um diesen Modus zu meistern.

Stampede – Harte, erbarmungslose Natur-Landschaften, wie geschaffen für hartgesottene Rennmaschinen. Das Design der Strecken ist geprägt von der sandigen und lehmigen Umgebung.

Path Finder – Noch ein neuartige Spielmodus. Die Kontrolle der Geschwindigkeit und eine ordentliche Portion Strategie sind die Schlüssel zum Erfolg. Ein extremes Off-Road-Gelände mit enormen Sprüngen und steinigen Pfaden.

Sprint – Extremstes Racing der verrücktesten Art. 900 Pferdestärken, Spoiler und vier Räder unterschiedlicher Größe – unterwegs auf einem schier endlosen ovalen Rundkurs. Perfekt für Drift-Fans!

Ultra Cross – Unterschiedlichste Umgebungen und unvorhersehbares Streckenführungen. Klassisches Rallycross der extremsten Art für die ultimative Herausforderung.

Außerdem feiert Gymkhana erstmals seit „Dirt Showdown“ ihre Rückkehr. Die Spieler springen, driften und ziehen Donuts durch eigens konstruierte Stunt-Arenen, die gefüllt sind mit Fässern, Reifenstapeln und Kegeln. Um wertvolle Multiplikatoren zu erfahren und im vorgegeben Zeitlimit einen anvisierten Punktestand zu erreichen, müssen Tricks erfolgreich aneinandergereiht werden.

„Dirt 5“ erscheint am 9. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Google Stadia-Version folgt 2021. Hinzu wird es eine Version für PlayStation 5 und Xbox Series X geben. Dazu hat Codemasters bekannt gegeben, dass die Käufer der PS4- und Xbox One-Version ihr Spiel kostenlos auf die neuen Konsolen upgraden können, wenn diese erscheint.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Zusätzliche Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung