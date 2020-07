Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Trailer zu den Online-Modi

Wie angekündigt, wird das Arcade-Fußballspiel „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ neben dem Story-Modus auch diverse Online-Multiplayer-Modi bieten. Diese stellen Bandai Namco Entertainment und Entwicklerstudio Tamsoft in einem neuen Trailer vor.

Spieler können im Rahmen der Story-Modus Episode „New Hero“ ein eigenen Avatar erstellen, den sie nach Beenden des Story Modus exportieren und ihrem Dreamteam hinzufügen können. Mit diesen Dreamteams treten sie dann weltweit gegen andere Teams im Online-Modus „Division Matches“ an. Je mehr Siege sie vom Platz tragen, desto höher steigen sie in der Rangliste auf. Abseits des Division-Match-Modus gibr es traditionelle 1-vs-1 bzw. 2-vs-2 Online-Modi mit selbst zusammengestellten oder den Originalteam.

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ wird am 28. August 2020 für PC, Nintendo Switch und PS4 erscheinen. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

[DE] Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Online Modes Trailer - PS4/PC/SWITCH

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung