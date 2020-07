For Honor – Free Weekend auf PC und Konsolen gestartet

Ab heute können Spieler einen kostenloses Blick in „For Honor“ werfen. Ubisoft veranstaltet ein neues kostenloses Wochenende auf PC (bis 27. Juli), Xbox One und PlayStation 4 (bis 26. Juli auf Konsolen). Während des Free Weekend erhalten Spieler Zugang zu der Standard Edition von For Honor, inklusive des Einzelspieler-Storymodus und den Mehrspieler-Modi mit 26 Helden und 30 Karten.

Spieler, die nach dieser Zeit weiterkämpfen wollen, behalten beim Erwerb des Hauptspiels ihren Spielfortschritt sowie ihre Helden. Interessierte Spieler dürfen sich auf einen 80% Rabatt auf das Spiel freuen, der auf Steam (bis 27. Juli), Uplay (bis 30. Juli), Xbox One (bis 3. August), Epic Store (bis 6. August) und PlayStation 4 (bis 19. August) zur Verfügung steht.

Alle Informationen über das Free Weekend findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über „For Honor“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

FOR HONOR - INHALT DER WOCHE VOM 23. JULI | Ubisoft [DE]

Quelle: Pressemitteilung