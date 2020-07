The Outer Worlds – Infos und Trailer zum „Peril on Gorgon“-DLC

Mit „Peril on Gorgon“ wird im September der erste von zwei Story-DLCs für das Sci-FI-Game „The Outer Worlds“ erscheinen. „Peril on Gorgon“ fügt dem Universum des Spiels neue Inhalte hinzu und nimmt die Spieler mit auf ein neues Abenteuer im Noir-Stil, in dem es gilt, auf dem Asteroiden Gorgon dem geheimnisvollen Ursprung der Adrena-Zeit auf den Grund zu gehen.

Bei ihrem Aufenthalt haben die Spieler Gelegenheit, viele neue Waffen und Rüstungen, Vorteile und Nachteile zu entdecken und dieselben Freiheiten zur Problemlösung zu genießen, die bereits das Hauptspiel zu einer Erfahrung gemacht haben.

Private Division und Entwickler Obsidian Entertainment veröffentlichen „The Outer Worlds – Peril on Gorgon“ am 9. September 2020 auf Xbox One, PlayStation 4 und PC. Der DLC ist für 14,99 Euro (UVP) oder als Teil des Expansion Pass zu haben. Dieser kostet 24,99 Euro (UVP) und beinhaltet auch den zweiten DLC.

Weitere Informationen rund um das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

The Outer Worlds: Peril on Gorgon – Offizieller Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung