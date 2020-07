Mit „Balan Wonderworld“ haben die Macher hinter der „Sonic The Hedgehog“-Serie und Square Enix ein neues Jump’n’Run in der Entwicklung, das Im Frühjahr 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X und PC erscheinen wird. Einen ersten Trailer findet ihr unter diesen Zeilen.

Director Yuji Naka (Erfinder von Sonic the Hedgehog, Mitbegründer von Team Sonic) und Character Designer Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Doctor Eggman, Mitbegründer von Team Sonic) sind an der Entwicklung des Spiels beteiligt. „Balan Wonderworld“ stellt die erste Zusammenarbeit von Yuji Naka und Naoto Oshima seit 20 Jahren dar und ist das Debütprojekt der neu gegründeten Balan Company-Marke.

„Balan Wonderworld“ schickt euch in ein zauberhaftes und zugleich bizarres Land. In den Mittelpunkt der Geschichte rücken die Helden Leo und Emma, die von einem rätselhaften Maestro namens Balan begleitet werden. Die beiden Helden können auf mehr als 80 Kostüme zurückgreifen, die ihnen verschiedene Fähigkeiten verleihen, um Hindernisse zu umgehen und verschiedene Gegner zu besiegen.