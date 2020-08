Apex Legends – Trailer zur Saison 6 „Maximale Leistung“

In weniger als zwei Wochen werden Electronic Arts und Entwickler Respawn Entertainment die Saison 6 mit dem Titel „Maximale Leistung“ in „Apex Legends“ starten. Der neue Trailer zeigt die neue Legende Rampart. Sie ist eine 21-jährige Geschäftsfrau britisch-indischer Abstammung, die sich in der Wildwest-Welt der Outlands mit einem schweren stationären Geschütz und einem Rucksack voller Altmetall durchschlägt.

In Saison 6 sammeln die Spieler auf der Karte von „Apex Legends“ Materialien, um daraus bessere Objekte herzustellen, wenn sie mit ihrer Ausrüstung nicht zufrieden sind. Außerdem erwartet die Spieler eine neue Energie-MP (die Volt), ein Battle Pass mit mehr als 100 neuen Objekten, wie legendäre Skins und Holosprays, sowie der Beginn von Ranglisten-Serie 5.

„Apex Legends – Saison 6“ startet am 18. August 2020. Weitere Details zur 6. Saison findet ihr auch der Homepage des Spiels (siehe hier). Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Apex Legends Saison 6 Maximale Leistung – Launch-Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung