Immortal Realms: Vampire Wars – Viertes Entwicklervideo

Ein neues Entwicklervideo über „Immortal Realms: Vampire Wars“ wurde jetzt von Kalypso Media und Entwicklerstudio Palindrome Interactive online gestellt. Dort erfahren mir mehr über die Geschichte des Spiels und dessen Entstehung. Passend gibt es im PlayStation Blog ein ergänzenden Artikel von Palindrome Interactive-Producer Atle Fägersten (siehe hier).

Gleichzeitig steht ein neues Update für die Beta des Spiels an. Das Beta-Update enthält den dritten Vampir-Clan – „Moroia“. Die „Moroia“-Kampagne bietet die Möglichkeit, die blutigen Ursprünge dieses mysteriösen Vampir-Clans zu ergründen und gleichzeitig ihre Magie zu entfesseln.

„Immortal Realms: Vampire Wars“ soll eine Kombination aus rundenbasierten Kämpfen und Imperium-Management bieten. Der Release soll am 28. August 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erfolgen. Vorbesteller der Xbox One oder PC-Version erhalten sofortigen Zugriff auf die Xbox One Spielvorschau oder die Closed PC-Beta über den Kalypso Store (siehe hier) oder Microsoft Store (siehe hier).

Weitere Informationen, inklusive der ersten drei Entwicklervideos findet ihr hier bei uns: KLICK!

Immortal Realms: Vampire Wars - Dev-Diary Ep.4 (DE)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung