Die Neuauflage des Brawlers „Battletoads“ ist am heutigen Tage auf Xbox One, Windows 10 PC, im Xbox Game Pass und auf Steam verfügbar. Zitz, Rash und Pimple stürzen sich erneut in den Kampf und bringen gleich noch ein paar Sammlerstücke mit.

Soundtrack auf Vinyl

Microsoft und Rare veröffentlichen in Zusammenarbeit mit iam8bit den Smash Hits Vinyl-Soundtrack, der zwei LPs umfasst. Die limitierte Auflage, die in der Farbe Pink zum kauf bereitsteht, enthält den Soundtrack der Neuauflage sowie die Musik des 8-Bit-Originals, das im Jahre 1991 erschienen ist.

Komponiert wurden die Musikstücke von David Wise und David Housden. Ausgeliefert werden die Vinyl in einem besonderen Gatefold. So kommt euch beim Öffnen der Umverpackung eine Faust entgegen. iam8bit nimmt ab sofort die Vorbestellungen im hauseigenen Store entgegen. Die Auslieferung beginnt aller Voraussicht nach im vierten Quartal 2020.

Eine Cartridge für das NES

Die Fans des NES dürfen sich ebenfalls freuen. iam8bit bietet das originale „Battletoads“ auf einer Cartridge an. Die auf 2000 Einheiten limitierte Auflage wird voraussichtlich im dritten Quartal das Licht der Welt erblicken. Das Unternehmen bringt die Cartridge in den Farben Grün und Braun auf den Markt. Der Zufall entscheidet, welche Farbe die Vorbesteller erhalten.

Erscheinen wird die NES-Auflage, die von Retrotainment Games + Infinite NES Lives hergestellt wird, in einer passenden Retro-Verpackung. Das originale Cover wurde für die kommende „Battletoads“-Auflage restauriert. Ein Booklet ist ebenfalls mit an Bord.

Vorbestellen könnt ihr die Retro-Version von „Battletoads“ ebenfalls im Store von iam8bit. 99 US-Dollar müsst ihr auf die Theke legen.

Quelle: Pressemitteilung / iam8bit