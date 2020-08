Commandos 2 und Praetorians – HD Remaster – Termin für Konsolen

Anfang des Jahres veröffentlichte Kalypso Media zusammen mit Yippee! Entertainment und Torus Games die HD Remaster Versionen der beiden Klassiker „Commandos 2“ und „Praetorians“ für PC. Zu dem Zeitpunkt war bereits bekannt, dass sich eine Konsolen-Version der beiden Titel in der Arbeit befindet. Während die Nintendo Switch-Version im Winter 2020/2021 erscheinen soll, erfolgt die Veröffentlichung für Xbox One und PlayStation 4 am 18. September 2020.

In der „HD Remster“-Fassung der beiden Echtzeit-Taktik-Titel erwarten euch neu aufbereitete Tutorials, Kampagnen-Missionen und eine High-Definition Grafik. Die Pyro Klassiker wurden für Konsolen mit Xbox Wireless Controller Support, DualShock 4 und der integrierten Version des „Praetorians – HD Remaster“ Multiplayer-Modus ausgestattet.

Für die Umsetzung von „Commandos 2 – HD Remaster“ ist das Studio Yippee Entertainment verantwortlich und ist eine Hommage an das Original der Pyro Studios. Als Spieler übernimmt man das Kommando über eine Elitetruppe von Soldaten im Zweiten Weltkrieg und führt diese in das Feindgebiet. Um die 10 Missionen erfolgreich abzuschließen gilt es die Stärken der einzelnen Mitglieder auszuspielen. Hinzu stehen nicht nur verschiedene Waffen zur Verfügung, sondern auch Fahrzeuge wie Jeeps, Panzer und mehr.

Die Überarbeitung des Echtzeitzeitstrategiespiels „Praetorians“ erfolgte bei Torus Games. Das Szenario spielt inmitten der politischen Verwicklungen des aufstrebenden Römischen Reiches. Um selbst zum Imperator aufzusteigen muss man die Vorteile und Fähigkeiten der unterschiedlichen Truppen nutzen. Des Weiteren ist die richtige Strategie auf den unterschiedlichen Terrains im Rahmen der 20 Kampagnen-Missionen ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Hier findet ihr die PC-Version der Spiele auf Steam und im Kalypso Store:

Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack - Trailer (DE)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung