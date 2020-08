Mit „Gotham Knights“ kündigten Warner Bros. Games und DC, ein Open-World-Action-RPG mit Third-Person-Ansicht an, das von Warner Bros. Games Montréal entwickelt wird. In dem kommenden Werk rückt die „Batman“-Familie in den Mittelpunkt, die das Vermächtnis von dem „Dunklen Ritter“ antreten wird.

So könnt ihr in die Rollen von „Batgirl“, „Nightwing“, „Red Hood“ und „Robin“ schlüpfen, die als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City nach dem Tod von „Batman“ beschützen müssen. Neben einen Einzelspieler-Modus bietet „Gotham Knights“ auch einen kooperativen Modus für zwei Spieler.

„Gotham Knights“ erzählt eine originale Geschichte in DCs „Batman“-Universum und bietet ein dynamisches und interaktives Gotham City, in dem die Kriminalitätsrate in die Höhe geschnellt ist. Diese neue Ära an Helden agiert vom Glockenturm aus und muss jene Geheimnisse lüften, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt verwoben sind.

Die offene Welt von „Gotham Knights“ besteht auch fünf Bezirken, die frei erkundet werden können. Jeder Held entwickelt im Verlauf der Geschichte neue Fähigkeiten. Des Weiteren sollen mehrere Geschichtsstränge den Weg in das Spiel finden, die erkundet werden können.

Warner Bros. Games und DC veröffentlichten neben einen Cinematic-Trailer auch erste Gameplay-Szenen, die aus der Pre-Alpha-Version von „Gotham Knights“ stammen. Das Spiel wird voraussichtlich 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X und PC erscheinen. Für welche Vertriebsplattform „Gotham Knights“ auf dem PC erscheint, ist noch nicht bekannt.

Gotham Knights - World Premiere Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen