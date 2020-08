Deadly Days – Trailer zur Nintendo Switch-Version

In wenigen Tagen werden Assemble Entertainment und Entwicklerstudio Pixelsplit die Nintendo Switch-Version des Zombie-Survival-Rogue-Lite Shooters „Deadly Days“ veröffentlichen. Das Spiel ist seit September 2019 als Vollversion für PC erhältlich und wird am 27. August 2020 seinen Weg in den Nintendo eShop finden (siehe hier). Dort ist das Spiel für 18,99 Euro (UVP) erhältlich. Vorbesteller erhalten 20% Rabatt. Die Nintendo Switch-Version wird alle bisher auf PC erschienene Content-Updates beinhalten.

In “Deadly Days” gilt es eine Gruppe von Überlebenden in einer Zombie Apokalypse zu managen und zu beschützen. Dafür stehen mehr als 60 Gegenstände und mehr als 55 verschiedene Überlebende mit individuellen Fähigkeiten zur Verfügung. Hinzu kommen mehr als 25 Waffentypen mit zufällig generierten Modifikationen, prozedural generierte Städte und Missionen. Neben den über 10 Zombietypen trifft man auch auf drei Bosse.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Deadly Days | Nintendo Switch Announcement Teaser

Quelle: Pressemitteilung