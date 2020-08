Outriders – Neue Klasse und Koop-Gameplay-Trailer

Square Enix und das Entwicklerstudio People Can Fly haben mit dem „Technomanten“ eine neue Klasse aus demm kommenden RPG-Shooter „Outriders“ enthüllt. Gleichzeitig wurde ein Koop-Gameplay-Trailer präsentiert. Im Trailer steht der Technomant im Mittelpunkt. Zusammen mit seinen Kameraden, einem Verwüster und einem Pyromanten, tritt er in einer Schützengraben-Schlacht an, einem Beispiel für die herausfordernden Koop-Schlachten, die Spieler in „Outriders“ ausfechten werden.

„Der Technomant ist eine spannende und flexible Klasse, die nicht nur in unterstützender Funktion mit einem Schwerpunkt auf Gegnerkontrolle, sondern auch als mächtiger Schadensverursacher mit schweren Waffen eingesetzt werden kann. Er stellt eine Bereicherung für jedes Outriders -Team dar“, so Bartek Kmita, künstlerischer Leiter bei People Can Fly. „Der Koop-Modus von Outriders ist eine intensive und herausfordernde Erfahrung, die ganz verschiedene Team-Synergien und Kräfte-Kombinationen ermöglicht. Die Spieler müssen ihre Teamtaktiken wirklich beherrschen, um die härtesten Herausforderungen des Spiels bewältigen zu können.“

Der Release von „Outriders“ soll Ende 2020 auf PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 und PlayStation 5 stattfinden. Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Vorbesteller der Standard Edition für PlayStation 4, Xbox One und PC erhalten bei teilnehmenden Händlern ein kostenloses Upgrade zur Deluxe Edition, die neben dem Spiel das „Hell’s Rangers Content Pack“ mit zusätzlichen Ausrüstungssets, Waffen und Truck-Modifikationen enthält.

Outriders - Co-op Carnage Gameplay

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung