Marvel’s Avengers – CGI-Trailer zum nahenden Release

In einer Woche erscheint „Marvel’s Avengers“ für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia. Zum nahenden Release präsentierten Square Enix in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics und Marvel einen CGI-Trailer.

Hinter dem Trailer steckt Jordan Vogt-Roberts, der Filmemacher hiner “Kong: Skull Island”. Für die Special-Effects sorgte das Team von „Industrial Light & Magic”, die ihrer Erfahrung mit den Marvel-Charakteren nutzten. Außerdem wurde das das Team von „Skywalker Sound“ verpflichtet, um dem Trailer ein cineastisches Sound-Design zu verleihen.

Marvel’s Avengers“ erscheint am 4. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Stadia und PC. Das Spiel hat eine USK-Alterseinstufung „ab 12 Jahren“ erhalten. Zudem wird das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen (inklusive Cross-Gen-Play und kostenlosen upgrade). Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Marvel's Avengers: Es ist Zeit zum Sammeln – CG-Spot (USK)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung