The Outer Worlds – Gameplay-Video zeigt mehr von „Peril on Gorgon“

The Outer Worlds – Gameplay-Video zeigt mehr von „Peril on Gorgon“

Die Teams von Obsidian Entertainment und Private Division bieten mit dem neuen Gameplay- Walkthrough-Video weitere Einblicke in die „The Outer Worlds“-Erweiterung „Peril on Gorgon“. In der ersten von zwei Story-Erweiterungen erwartet euch die Nebenquest „Liebe ist der Plan, der Plan ist Tod“. Das neue Gameplay-Material gibt bereits einen Eindruck vom Asteroiden Gorgon sowie neue Waffen und einigen der Charaktere, die man auf der Reise treffen wird.

„Peril on Gorgon“ fügt dem Universum des Spiels neue Inhalte hinzu und nimmt euch mit auf ein neues Abenteuer im Noir-Stil, in dem es gilt, auf dem Asteroiden Gorgon dem geheimnisvollen Ursprung der Adrena-Zeit auf den Grund zu gehen. Ihr müsst Monarch abgeschlossen haben, um die Inhalte von des Addons nutzen zu können.

„The Outer Worlds: Peril on Gorgon“ erscheint am 9. September 2020 für 14,99 Euro (UVP) auf PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich sein. Außerdem ist dieses Addon auch Teil des Expansion Pass, der am gleichen Tag erscheinen und 24,99 Euro (UVP) kosten wird. Der Pass bietet auch Zugang zur zweiten Story-Erweiterung „Murder on Eridanos“.

Weitere Informationen rund um das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

The Outer Worlds: Peril on Gorgon Gameplay Walkthrough (with Dev Commentary)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung