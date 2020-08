Das Kölner Entwicklerstudio Monokel, Mixtvision und Headup stellten mit „White Shadows“ einen neuen Puzzle-Plattformer vor, der im nächsten Jahr für PC und die Next-Gen-Konsolen erscheinen wird. Die Entwickler setzen bei dem Spiel auf eine Film-Noir-Optik, die für eine besondere Stimmung sorgen soll.

In „White Shadows“ müsst ihr ein kleines Rabenmädchen durch eine dunkle riesenhafte Welt aus stählernen Maschinen, Produktionsstraßen und Propaganda steuern. Die Bewohner der schrägen und surrealen Welt leben in dem Glauben, dass eine Schicht aus weißer Farbe sie vor einer grassierenden Seuche schützen.

In dem Titel erwarten euch neben Fluchtsequenzen mit Puzzeln auch klassische Plattformer-Elemente. Währen das Gameplay in 2D stattfindet, präsentiert sich die Welt in der dritten Dimension. Der erste Trailer, den ihr unter diesen Zeilen vorfinden könnt, präsentiert euch den einzigartigen Stil von „White Shadows“ und liefert gleichzeitig erste Eindrücke vom Gameplay.

„White Shadows“ erscheint für die Plattformen PC, Xbox Series X und PlayStation 5.