Crusader Kings III – Launch-Trailer erhebt Anspruch auf den Release

Seit gestern ist das Grand-Strategy-Game „Crusader Kings III“ für PC erhalten. Paradox Interactives bietet das Spiel für 49,99 Euro (UVP) auf Steam (siehe hier) und im hauseigenen Paradox Store (siehe hier) sowie bei anderen Online-Händlern an.

Im neusten Teil der Strategiereihe führt ihr ein Adelshaus durch die Geschichte, herrscht über Länder, Kulturen, Religionen, militärische Operationen und vieles mehr. Dabei dreht sich alles um die Führung eines mittelalterlichen Imperiums und den Fortbestand der eigenen Blutlinie. Als Spieler könnt ihr in den Schatten Intrigen spinnen oder offen mit euren Armeen vorrücken, um eure Grenzen zu erweitern. Verwendet Diplomatie und Familienbande, indem ihr Beziehungen und Einfluss nutzt, um eure Blutlinie zu schützen. Denn wenn ihr keinen geeigneten Erben hervorbringt, endet eure Linie – und ihr Spiel.

In der Welt des Spiels, die sich von Europa über Afrika, Asien und den indischen Subkontinent erstreckt, besitzt jede Figur eine eigene Geschichte und Persönlichkeitsmerkmale, die sich in ihren Porträts und den Entscheidungen, die sie trifft, widerspiegeln. Die Ereignisse und Optionen im Spiel werden weitgehend von der Art des Herrschers bestimmt, den die Spieler einsetzen. Die Persönlichkeiten der anderen müssen auf die richtige Weise eingesetzt werden, um ihre Ziele zu erreichen.

Wie schon in den Vorgängern, gibt es mehrere Wege, um das eigene Reich und die Macht auszuweiten. Unter anderem kann man die eigenen Nachkommen nutzen, um Bündnisse in weit entfernten Ländern zu schmieden und Ansprüche auf begehrte Reiche zu erheben, um Einfluss bis in die hintersten Ecken der bekannten Welt auszudehnen. Sollte Diplomatie nicht die gewünschten Ergebnisse liefern, wird es möglicherweise Zeit, Vasallen um sich scharen und die Männer zu den Waffen zu rufen. Die Niederschlagung von Rebellionen und die Belagerung feindlicher Burgen kann sich als ein schneller Weg zur Ehre erweisen.

Crusader Kings III - Release Trailer

