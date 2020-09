Othercide – Release-Termin für Nintendo Switch und Content-Update

Das rundenbasierte Taktikspiel „Othercide“ ist seit Ende Juli 2020 auf PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Focus Home Interactive und Entwicklerstudio haben jetzt den Release-Termin der bereits angekündigten Nintendo Switch-Version verraten. So können Spieler ab dem 10. September 2020 in die düstere Welt des Spiels reisen.

Am gleichen Tag erscheint auch ein kostenloses Content-Update für PC, PS4 und Xbox One. Das Update wird unter anderem den neuen Spielmodus „Dream Mode“ beinhalten. Es handelt sich dabei um einen „einfacheren“ Schwierigkeitsgrad, damit die Kampagne und Story zugänglicher für neue Spieler werden. Hinzu sollen neue Spielmechaniken kommen. Genauere Angaben gab es noch nicht.

Hier findet ihr „Othercide“ auf Steam: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Othercide - Nintendo Switch Release Date Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung