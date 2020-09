Stellaris: Console Edition – Termin für den dritten Erweiterungspass

In der kommenden Woche wird Paradox Interactive den dritten Erweiterungspass für „Stellaris: Console Edition“ auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Der genaue Release erfolgt am 15. September 2020. Inhaltlich umfasst der Expansion-Pass drei neue DLCs, die Ende 2020 und Anfang 2021 auf den Markt kommen sollen. Diese beinhalten wiederum neue Geschichten, Spezies und ein Spektrum an neuen Spielmechaniken. Der erste DLC ist das „Distant Star Story Pack“ erscheint gleichzeitig mit dem Erweiterungspass.

Überblick von „Stellaris: Console Edition – Erweiterungspass 3“:

Distant Stars Story Pack (Sept. 15)

Mit diesem Story-Pack entdecken die Spieler neue Anomalien und begegnen fremdartigen Wesen, während sie die unerforschten Tiefen des Weltraums erforschen. Dieses Story-Paket bietet neue Konstellationen, die es zu erforschen gilt, und fast 50 Prozent mehr Anomalien, denen die Spieler begegnen können. Die Erkundung wird belohnt, da sie Technologie, Ressourcen und wertvolle Welten zur Kolonisierung erhalten.

MegaCorp Expansion (2021)

Im DLC MegaCorp geht es darum, den Spielern die Schlüssel zur Wirtschaft an die Hand zu geben. Die Erweiterung führt neue Instrumente ein, um eine Ära des Wohlstands und des Profits oder der Verzweiflung und der Unternehmenssklaverei in galaktischem Maßstab einzuleiten. Bei dieser auf Wirtschaft ausgerichteten Expansion werden die Spieler zum CEO eines mächtigen Unternehmensimperiums, das Zweigstellen unter den Sternen eröffnet. Die Wirtschaft kann skrupellos sein, wenn es um das Endergebnis geht, aber mit MegaCorp können sie eine Reihe von profitorientierten Funktionen nutzen, um ein Imperium aufzubauen, das in den glorreichen Idealen des Weltraumkapitalismus verankert ist.

Lithoids Species Pack (2021)

Die Spieler treffen auf die Lithoiden, eine Spezies, die vollständig aus Gestein besteht, sich von Mineralien ernährt, steinalt werden kann und sich in fast jeder Umgebung ansiedelt. Sie können sich darauf freuen, den völlig neuen Lithoiden-Spielstil auszuprobieren, der sich auf die Mineralproduktion, die unerbittliche Kolonisierung selbst der marginalsten Welten und die Weigerung konzentriert, auch nur einen Zentimeter ihres Imperiums abzutreten.

Die Homepage der Console Edition des Sci-Fi-Grand-Strategy-Game findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über „Stellaris" und dem zweiten Erweiterungspass der „Console Edition" findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung