Civilization VI – Release-Termin für das „Byzanz- und Gallien“-Paket

Mit „Byzanz- und Gallien“ werden 2K und Entwicklerstudio Firaxis Games das dritte DLC-Paket des „Civilization VI – New Frontier“-Pass veröffentlichen. Der DLC erscheint am 24. September 2020 und ist Teil des „New Frontier“-Pass. Spieler können den DLC auch separat für 8,99 Euro (UVP) kaufen.

In dem neusten Paket erwarten euch die namensgebenden Zivilisationen Byranz und Gallien. Teil der neuen Zivilisationen sind natürlich auch neue Anführer, Distrikte und Einheiten. Des Weiteren bietet der DLC zwei neue Weltwunder und ein neues Kartenscript – das Hochland.

Ebenfalls im DLC enthalten ist der optionale neue Spielmodus „Dramatische Zeitalter“ (Erweiterung „Rise and Fall“ oder „Gathering Storm“ erforderlich), in dem Zivilisationen in jeder neuen Ära automatisch in Goldene oder Dunkle Zeitalter mit stärkeren Bonussen bzw. Malussen eintreten. Anstelle von Widmungen bietet jedes neue Zeitalter den Zugriff auf neue Sozialpolitiken wie Goldene und aktualisierte Dunkle Politiken, die mehr Flexibilität und Macht bieten. Insbesondere die Dunklen Zeitalter sind gefährlicher: Spieler werden hier damit konfrontiert, dass ein Teil der Städte ihres Reiches zu freien Städten wird, die Druck auf andere Städte ausüben können.

Mehr über „Civilization VI" findet ihr auf der Homepage des Spiels

Civilization VI - September 2020 DLC | New Frontier-Pass

Quelle: Pressemitteilung