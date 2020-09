Partisans 1941 – Release-Termin des Echtzeit-Taktikspiels

Aktuell befindet sich das Echtzeit-Taktikspiel „Partisans 1941“ noch in der geschlossenen Beta-Phase. Wie jetzt Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler Alter Games mitteilten, ist die Wartezeit bis zum Release der Vollversion nicht mehr lang. Der offizielle PC-Release findet am 14. Oktober 2020 via Steam statt.

Bei dem Spiel handelt es sich um eine Mischung aus Stealth-Taktik mit Squad-basierter Action sowie Basis- und Ressourcenmanagement. Der Protagonist des Spiels entkommt einem Gefangenenlager der Nazis und wird zum Anführer einer Gruppe sowjetischer Partisanen, zusammengesetzt aus Soldaten und Zivilisten.

Er kann einzigartige Verbündete rekrutieren, das Guerilla-Lager ausbauen und mit seinem Trupp auf eine Reihe abwechslungsreicher Missionen aufbrechen – von Sabotage bis hin zu Angriffen auf deutsche Nachschublinien. Um beim Kampf gegen die Besatzer erfolgreich zu sein, ist es unerlässlich, die Umgebung genau auszukundschaften, die beste Angriffsposition zu finden und den Ablauf der Schlacht durch klugen Einsatz der taktischen Pause zu steuern.

Hier findet ihr „Partisans 1941“ auf Steam: KLICK! Dort findet ihr auch eine Demo-Version zum Download.

Partisans 1941 - Coming 10/14/2020!

Quelle: Pressemitteilung