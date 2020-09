Katamari Damacy Reroll – Release-Termin für Xbox One und PS4

Mit „Katamari Damacy Reroll“ bringt Bandai Namco Entertainment einen Klassiker auf die aktuellen Konsolen, der erstemals 2004 für PlayStation 2 und 2018 als Remaster für Nintendo Switch und PC erschien. Am 20. November wird „Katamari Damacy Reroll“ in digitaler Form für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

In der Geschichte des Spiels hat der “King of All Cosmos” versehentlich alle Sterne am Himmel zerstört. Spieler schlüpfen in die Rolle des Sohnes, dem süßen Prinzen, der nun zur Erde reist und den Katamari um die ganze Welt rollen muss, um die Nacht wieder zu erleuchten. Doch so eine Reise benötigt auch einen angemessenen Soundtrack. Eine Auswahl an renommierten, japanischen Musiker, aus den unterschiedlichsten Genres von Jazz über Rap bis zu Funk-Rock, geben der Reise des Prinzen eine ganz besondere Atmosphäre.

[Deutsch] Katamari Damacy Reroll - Coming Soon to PS4 and Xbox1!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung