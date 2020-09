Ghostrunner – Release-Termin für Nintendo Switch

Im Rahmen der Tokyo Game Show verkündeten die Publishing-Partner All In! Games und 505 Games den Release einer Nintendo Switch-Version des First-Person-Parkour-Actionspiels „Ghostrunner“. Die Nintendo Switch-Version des im Cyberpunk-Stil gehaltenen Titels erscheint zeitgleicht mit der PC-, Xbox One- und PlayStation 4-Version am 27. Oktober 2020.

In „Ghostrunner“ schlüpft ihr in die Rolle eines Cyber-Kriegers. Er ist der einzige, der sowohl in der physischen Welt als auch im Cyberspace kämpfen kann. Seine Mission ist es, den Turm zu besteigen und seine Geheimnisse hinter der Struktur zu lüften.

Die Welt von „Ghostrunner“ wird vom „Keymaster“ regiert. Der Wert eines Menschen hängt von der Kategorie seiner Implantate ab, die sein ganzes Leben bestimmen. Die Implantate, die ihnen in der Kindheit gegeben wurden, bestimmen, zu welcher sozialen Gruppe eine Person gehört. So sind Chaos und Gewalt an der Tagesordnung.

Hier findet ihr das von One More Level, 3D Realms und Slipgate entwickelte Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage ist hier zu finden: KLICK! Weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Ghostrunner | Release Date Trailer | Nintendo Switch

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung