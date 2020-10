Assassin’s Creed Valhalla – Story-Trailer und Podcast-Reihe

Ubisoft hat heute unter anderem einen Story-Trailer von „Assassin’s Creed Valhalla“ veröffentlicht. Dieser bietet einen Einblick in Eivors Wikinger Saga, hin- und hergerissen zwischen Verpflichtungen gegenüber Bruder Sigurd und der persönlichen Suche nach Ruhm und Erfüllung.

Durch endlose Kriege und schwindende Ressourcen aus Norwegen vertrieben, muss sich Eivors Klan in den Königreichen Englands eine neue Zukunft aufbauen. Auf dieser Reise wird Eivor auf die Verborgenen stoßen und mächtigen Persönlichkeiten begegnen, darunter sächsische Könige und die kriegstreibenden Söhne Ragnar Lothbroks, sowie einer mysteriösen, wachsenden Bedrohung, die Englands Schicksal bestimmen könnte.

Des Weiteren kündigte das Team die Podcast-Dokumentations-Reihe „Echos aus Valhalla“ an, die heute beginnt und den historischen Hintergrund von „Assassin’s Creed Valhalla“ aufdeckt. In „Echos aus Valhalla“ erzählen die Wikinger ihre ganz eigene Geschichte, um den Kriegern, die die Welt bereist und geprägt haben, eine neue Stimme zu verleihen. Mehr über die Podcast-Reihe „Echos aus Valhalla“ findet ihr hier auf Spotify: KLICK!

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird am 10. November 2020 weltweit auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia und PC (Uplay, Uplay+ Abo und EGS) veröffentlicht. Der Release für PlayStation 5 erfolgt zeitgleich mit der Markteinführung der neuen Sony-Konsole. Spieler, die „Assassin’s Creed Valhalla“ auf Xbox One oder PlayStation 4 kaufen, können ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die Version der Folgegeneration (Xbox Series X oder PlayStation 5) übertragen. Außerdem wird das Spiels parallel zum Start des Ubisoft-Kanals auf Amazon Luna starten.

Weitere Informationen über das Spiel, inklusive Trailer, Details zu Editionen und mehr, findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Assassin’s Creed Valhalla: Story Trailer

Quelle: Pressemitteilung