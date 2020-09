Google Stadia – Im Oktober erscheinen weitere Spiele auf der Plattform

Nachdem „Risk of Rain 2“ vor kurzem auf der cloudbasierten Gaming-Plattform „Google Stadia“ erschien, werden im Oktober 2020 weitere Spiele folgen. Unter anderem erscheinen „Dead by Daylight“ und „Human: Fall Flat“ am 1. Oktober 2020. Beide Spiele werden sofort kostenlos für Pro-Abonnenten spielbar sein.

Die Google Stadia-Version von „Dead by Daylight“ wird neben Cross-Play mit allen Plattformen auch „Crowd Choice“ unterstützen. Mit diesem Stadia-Feature können Zuschauer die Kontrolle über die Aktionen einen Streamers übernehmen und entscheiden, ob dieser die Rolle des Killers oder Survivors einnehmen soll. Das „Crowd Choice“-Feature soll in Zukunft für weitere Spiele verfügbar werden. Unter anderem wird „Baldur’s Gate 3“ dieses Feature unterstützen.

Weitere Titel die im Oktober dem Stadia-Pro-Abonnement hinzugefügt werden:

Superhot: Mind Control Delete

Lara Croft: Temple of Osiris

Celeste

Jotun

Quelle: Pressemitteilung