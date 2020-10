Super Mario Bros. 35 – Launch-Trailer des Jump’n’Run

Nintendo veröffentlichte jetzt zum 35. Jubiläum von „Super Mario Bros.“ ein Jump’n’Run für alle Mitglieder von Nintendo Switch Online. Das Spiel ist ab heute bis zum 31. März 2021 verfügbar und soll den Charme und Spielspaß des ursprünglichen NES-Titels bieten.

Im Gegensatz zum Klassiker, dürfen bis zu 35 Spieler gleichzeitig antreten. Sie alle liefern sich in „Super Mario Bros. 35“ ein Rennen gegen die Uhr. In Online-Partien gilt es jeweils, die 34 weiteren Spieler abzuhängen. Und am Ende kann es nur einen Mario geben, der siegreich aus dem Wettkampf hervorgeht.

In dem Titel starten alle Spieler im selben Level mit identischem Zeitlimit. Aber aufgepasst: Wer z.B. einen Gumba besiegt, schickt diesen in die Level seiner Konkurrent und gewinnt selbst zusätzliche Zeit. Das funktioniert natürlich auch umgekehrt. Um die Nase vorn zu haben, kommt es darauf an, unter vier Arten von Angriffsstrategien die jeweils richtige zu wählen und hilfreiche Items geschickt einzusetzen.

Super Mario Bros. 35 - jetzt erhältlich! (Nintendo Switch)

Quelle: Pressemitteilung