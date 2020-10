Circadian City – Start der Early Access-Phase, neuer Trailer

Entwickler Nowhere Studios arbeiten derzeit an der Lebenssimulation namens „Circadian City“. Das Spiel versetzt euch in eine große Stadt, in der euer virtuelles Ich gezogen ist, nachdem er die Universität beendet hat.

Dort angekommen arbeitet er in seiner seltsamen Firma, findet Freunde, geht in der Nacht aus und versucht, einen Sinn für das Leben zu finden. Wie es sich für eine Lebenssimulation gehört, muss man sich in „Circadian City“ um die Grundbedürfnisse kümmern. Dazu gehört unter anderem das Essen und das soziale Leben.

In der Nacht, wenn der Charakter schläft, geht es für ihn in eine Traumwelt. Diese wird prozedural generiert, wie die Entwickler mitteilten. Die Dinge, die der Charakter im Alltag bewältigt, prägen die Träume. In der Traumwelt könnt ihr Tiere züchten, Bergbau betreiben und schräge Charaktere treffen.

„Circadian City“ ist für den PC in die Early Acess-Phase via Steam gestartet. Für 7,99 Euro könnt ihr euch derzeit in die bunte Welt begeben. Der Preis gilt allerdings nur bis zum 08. Oktober. Anschließend steigt dieser auf 9,99 Euro. Mit der Veröffentlichung der frühen Version des Spiels, präsentierten die Entwickler auch einen neuen Trailer.