Cook, Serve, Delicious! 3?! – Vertigo Gaming serviert Launch-Trailer

Zum Release von „Cook, Serve, Delicious! 3?!“ auf PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch hat Vertigo Gaming einen Launch-Trailer angerichtet. Das Spiel ist je nach Plattform zum Preis von 16,79 – 19,99 Euro (UVP) erhältlich.

„Ich bin so stolz, Version 1.0 von Cook, Serve, Delicious! 3?! heute für alle Konsolen und PC veröffentlichen zu können,“ meint David Galino, Gründer von Vertigo Gaming Inc. „Wir möchten die Chance nutzen, um anzukündigen, dass wir an weiteren Spielen der Cook, Serve, Delicious!-Serie arbeiten. Es werden keine direkten Sequels, sondern einzigartige und spannende Interpretationen des Franchise. Wir freuen uns schon darauf, in Zukunft mehr darüber verraten zu können.“

„Cook, Serve, Delicious! 3?!“ spielt in der Zukunft, im Jahr 2042 im genau zu sein. Das von Kriegen zerrüttete Amerika hat sich radikal verändert. Zahlreiche, teilweise komplett neue Gerichte warten darauf, in der Story-getriebenen Kampagne in Perfektion zubereitet zu werden. Hunderte Level bieten dank komplett neu designtem Gameplay schnelle Action, wer es etwas gemächlicher möchte kann jederzeit in den Chill Mode wechseln. Die Kampagne kann man allein oder mit Freunden im lokalen Koop angehen.

Cook, Serve, Delicious! 3?! Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung