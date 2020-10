Mortal Kombat 11 Ultimate – Trailer zeigt Halbgott Rain

Letzte Woche kündigten Warner Bros. Games und NetherRealm Studios „Mortal Kombat 11 Ultimate“ für PC, Konsolen und Google Stadia an (siehe hier). Jetzt folgte ein Trailer, der die Rückkehr des Halbgotts Rain zeigt. Er ist ein spielbarer Kämpfer, der sich dem Kader am 17. November als Teil von „Mortal Kombat 11 Ultimate“ und „Kombat-Pack 2“ anschließt.

Als Sohn des Gottes Argus, Edenias göttlicher Beschützer, verfügt Rain über magische Kräfte. Diese verleihen ihm die Macht über Wasser und Blitze, er kann dimensionale Tore in ein bislang unbekanntes Wasserreich öffnen und sich sogar in Flüssigkeit verwandeln, um Angriffen auszuweichen. Er verfügt zudem über einen tödlichen Katar, mit dem er seine Gegner aufschlitzt und niedersticht, während er um seinen Platz in Edenias Pantheon kämpft.

„Mortal Kombat 11 Ultimate“ erscheint ab 17. November 2020 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch, PC and Google Stadia. Zusätzlich erhalten Besitzer von „MK 11“ und „MK 11 Ultimate“ und neue Käufer auf PS4 und Xbox One kostenlose Updates auf Versionen ihres Spiels für PS5 bzw. Xbox Series X / S.

Mehr über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

MORTAL KOMBAT 11 – Gameplay Trailer Rain Deutsch HD German (2020)

Quelle: Pressemitteilung