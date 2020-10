The Dark Pictures Anthology: Little Hope – Neuer Trailer

Nicht mehr lange bis Bandai Namco Entertainment und Entwickler Supermassive Games mit „Little Hope“ die zweite Episode des Horrorspiels „The Dark Pictures Anthology“ für PC und Konsolen veröffentlichen. Der neuste Trailer präsentiert mehr von dieser Episode, in der vier Studenten und ihr Professor in der vermeintlich verwaisten Stadt Little Hope gefangen sind. Dort müssen sie vor Visionen fliehen, welche die dunkle Vergangenheit der Stadt zeigen.

In „Little Hope“ können Spieler sich allein oder gemeinsam mit Freunden den schwierigen Entscheidungen stellen, die das Schicksal der Charaktere bestimmen werden. Zusätzlich gilt es, die versteckten Geheimnisse im Spiel zu entdecken, die die Geschichte von „Little Hope“ aufdecken.

Außerdem können verschiedene Bonusinhalte freigeschaltet werden, die den Entstehungsprozess von „Little Hope“ beleuchten. Dies beinhaltet Behind-The-Scenes-Videos, Interviews, sowie exklusive Comics und Art Books. Neugier und gründliches Umsehen werden ebenfalls mit mysteriösen Bildern belohnt, die eine mögliche Zukunft innerhalb des Spiels zeigen. Diese Vorahnungen sollten bei Entscheidungen im Hinterkopf behalten werden, denn sie können helfen, die Charaktere am Leben zu erhalten.

„Little Hope“ erscheint am 30. Oktober 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Weitere Informationen über „The Dark Pictures Anthology“, inklusive Trailer, Editionen und mehr findet ihr hier bei uns: KLICK!

The Dark Pictures: Little Hope - Secrets & Premonitions Trailer - PS4/XB1/PC

Quelle: Pressemitteilung