Chicken Police – Die Ermittlung startet im November, neuer Trailer

Entwickler The Wild Gentlemen und Publisher HandyGames gaben bekannt, dass „Chicken Police: Paint it Red“ im November das Licht der Welt erblicken wird. Neben der Bekanntgabe des Release-Termines, veröffentlichten die beiden Unternehmen noch einen neuen Trailer.

Die Geschichte von „Chicken Police: Paint it Red“ rückt Sonny Featherland und Marty MacChicken in den Mittelpunkt, die gemeinsam bei der Kriminalpolizei arbeiteten. Mittlerweile sind zehn Jahre ins Land gezogen und die Zeit hat deutliche Spuren bei den ehemaligen Helden hinterlassen. So ist Sonny dem Alkohol verfallen und wurde vom Dienst suspendiert. Marty hingegen versteckt sich noch immer hinter der Fassade des Star-Detectives. Ihr letzter Fall endete in einem fast tödlichen Streit zwischen den beiden, und seither haben sie kein Wort mehr gewechselt. Jedoch zwingt sie ein besonderer Fall zur Zusammenarbeit.

„Chicken Police“ vereint Elemente von Visual Novels und klassischen Adventure-Spielen. Erscheinen wird das Spiel am 05. November 2020 für den PC, Xbox One und für die PlayStation 4. Eine Version für die Nintendo Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt.