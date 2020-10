MXGP 2020 – Mehr als 3 Minuten Gameplay im neuen Video

Aktuell befindet sich „MXGP 2020“ für Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam) in der Entwicklung. Mit dem ersten Gameplay-Video präsentiert das Team von Milestone mehr von dem Motorradrennspiel. In dem Video fährt Tony Cairoli mit seiner KTM auf dem britischen Matterley Basin. Von der sechsten Position aus startend, arbeitet er sich durch das Feld und kämpft in ein Duell mit Jeffrey Herlings schließlich um den Sieg.

In dem Spiel erwartet euch die aktuelle MXGP-Saison, bestehend aus 68 Fahrern der MXGP und MX2 sowie 19 offiziellen Strecken. Als Rookie können sie ihren Weg zum Ruhm frei bestimmen: Entweder sie treten einem der offiziellen Teams bei, oder sie erstellen ihr eigenes.

„MXGP 2020“ erscheint am 10. Dezember 2020 für die oben genannten Plattformen. Weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung