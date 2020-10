The Medium – Video erklärt das Dual-Reality-System

In „The Medium“ erforscht ihr als Medium gleichzeitig die reale und die Geisterwelt. Dank der medialen Fähigkeiten kann die Protagonistin Marianne diverse Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund überleben.

In einem neuen Video stellt euch Michal Napora das Dual-Reality-System anhand von Beispielen genauer vor. Auch wird drauf eingegangen, wie ihr Marianne gleichzeitig in beiden Welten steuern könnt. Am 10. Dezember 2020 dürft ihr selbst Hand anlegen, wenn „The Medium“ für den PC und für Xbox Series X/S erscheinen wird.

Weitere Details zum Spiel erhaltet ihr direkt bei uns oder auf der offiziellen Webseite des Spiels, die ihr hinter diesem Link vorfinden könnt.