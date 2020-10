Ghostrunner – Trailer zum Release des Spiels veröffentlicht

Ghostrunner, das First-Person-Parkour-Actionspiel im Cyberpunk-Stil der Publisher 505 Games und All in! Games und der Entwickler One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks, startet heute auf PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam, Epic Games Store und GOG. Zur Veröffentlichung gibt es einen Trailer, der euch auf das Werk einstimmen soll.

Im Spiel erwacht ihr als sogenannter Ghostrunner. Eure Aufgabe ist es, die letzte Bastion der Menschheit zu erklimmen. Hierbei handelt es sich um eine Turmstadt, die von der Schlüsselmeisterin Mara regiert wird. Mit der Hilfe einer einer rätselhaften KI, die man den Architekten nennt, enthüllt ihr die Vergangenheit des Ghostrunners und bezwingt die Schlüsselmeisterin.

Spieler, die eine „Ghostrunner“-Version für PlayStation 4 oder Xbox One besitzen, erhalten kostenlos automatische Upgrades auf die Versionen für PlayStation 5 bzw. Xbox Series X|S, wenn Ghostrunner 2021 für die Next-Gen-Konsolen erscheint. Die Nintendo Switch-Spieler müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden, da „Ghostrunner“ für die Konsole aus dem Hause Nintendo erst im November das Licht der Welt erblicken wird.

Ghostrunner | Launch Trailer | PS4, Xbox One, PC

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung