Ghostrunner – Nintendo Switch-Version hat einen Release-Termin

Ursprünglich sollte „Ghostrunner“ zusammen mit den Versionen für PC, Xbox One und PlayStation 4 für Nintendo Switch erscheinen. Da dies Ende Oktober 2020 nicht funktioniert hat, verrieten Publisher 505 Games und All in! Games und der Entwickler One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks jetzt den neuen Release-Termin. So erscheint das First-Person-Parkour-Actionspiel am 10. November 2020 für Nintendo Switch. Als kleinen Bonus erhält jeder Käufer zwei exklusive in-game Katana:

1x exklusives Katana Schwert

1x exklusives Nintendo Katana Schwert

Im Spiel erwacht ihr als sogenannter Ghostrunner. Eure Aufgabe ist es, die letzte Bastion der Menschheit zu erklimmen. Hierbei handelt es sich um eine Turmstadt, die von der Schlüsselmeisterin Mara regiert wird. Mit der Hilfe einer rätselhaften KI, die man den Architekten nennt, enthüllt ihr die Vergangenheit des Ghostrunners und bezwingt die Schlüsselmeisterin.

Eine Version für Xbox Series X und PlayStation 5 soll nächstes Jahr folgen. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage ist hier zu finden: KLICK! Weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Ghostrunner | Launch Trailer | PS4, Xbox One, PC

