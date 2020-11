Mortal Kombat 11 Ultimate – Mileena kehrt im neuen Trailer zurück

Mitte des Monats werden Warner Bros. Games und NetherRealm Studios „Mortal Kombat 11 Ultimate“ veröffentlichen. Dann wird auch Mileena wieder in den Ring steigen. Sie hatte ihren erst „Mortal Kombat“-Auftritt bereits 1993.

Mileena ist das Ergebnis eines von Shang Tsungs teuflischen Klonexperimenten. Sie ist eine Mischung aus tarkatanischem Blut und edenianischer Physiologie und vereint in sich perfekt die Wildheit von Baraka und die athletische Anmut von Kitana. Diese böse Hybridin profitiert im Kampf von beiden Blutlinien und nutzt ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit, geschickten akrobatischen Fähigkeiten und grauenhaft wilde Brutalität in Kombination mit ihrem berühmten Sai, ihren geschärften Krallen und neu überarbeiteten, klassischen Special-Moves.

Mileena wurde von Kronika in die Zukunft geschickt und erfuhr so von ihrem tragischen Schicksal – eine kurze Herrschaft als Imperatorin der Außenwelt und ihr Tod durch D’Vorah und Kotal Kahn. Entschlossen, den Thron wieder an sich zu reißen, hat Mileena den Bürgerkrieg in der Außenwelt erneut entfacht und wird alle Kämpfer vernichten, die sich ihr in den Weg stellen.

Mileena ist eine spielbare Kämpferin, die sich dem Charakteraufgebot am 17. November 2020 als Teil von „MK 11 Ultimate“ und Kombat-Pack 2 anschließt. „Mortal Kombat 11 Ultimate“ erscheint ab 17. November 2020 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch, PC and Google Stadia. Zusätzlich erhalten Besitzer von „MK 11“ und „MK 11 Ultimate“ und neue Käufer auf PS4 und Xbox One kostenlose Updates auf Versionen ihres Spiels für PS5 bzw. Xbox Series X / S.

Mehr über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Mortal Kombat 11 Ultimate - Mileena Gameplay Trailer Deutsch HD German (2020)

Quelle: Pressemitteilung