Outriders – Informationen zur den Endgame-Inhalten

Vor kurzem hat Square Enix ein Video mit Informationen über die „Expeditionen“ in dem Rollenspiel-Shooter „Outriders“ veröffentlicht. Bei den „Expeditionen“ handelt es sich um die Endgame-Inhalte des Spiels, die nach dem Abschluss der Kampagne für weitere Herausforderungen sorgen sollen. In „Expeditionen“ erwarten euch eine Reihe Missionen, die als sehr schwierig eingestuft werden. Dort können Spieler die höchsten Herausforderungsränge erreichen und die beste Ausrüstung des Spiels freischalten.

„Expeditionen erweitern die Story der Outriders-Kampagne und bieten die schwierigsten Herausforderungen des Spiels. Sie sollten mit einem Team aus erfahrenen und koordinierten Outriders angegangen werden“, so Bartek Kmita, Creative Director bei People Can Fly. „Um erfolgreich zu sein und die höchsten Expeditionsstufen zu erreichen, sind eine starke Ausrüstung und effiziente Charakter-Builds sowie echtes Können und die Beherrschung der jeweiligen Klasse erforderlich.“

„Outriders“ wird von dem Entwicklerstudio People Can Fly entwickelt und erscheint am 2. Februar 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Im Laufe von 2021 soll auch eine Google Stadia-Version folgen.

Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Outriders: Post-Campaign Content [PEGI]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung