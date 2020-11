Devil May Cry 5: Special Edition – Trailer zur bevorstehenden Veröffentlichung

In wenigen Tagen dürfen Dante, Nero und Co. auf der Xbox Series X und PlayStation 5 allerhand Dämonen zurück in das Jenseits befördern. Mit dem nahenden Launch der neuen Version von „Devil May Cry 5“ veröffentlichte Capcom einen passenden Trailer, den ihr unter diesen Zeilen begutachten könnt.

Die „Devil May Cry 5 – Special Edition“ beinhaltet sämtliche Inhalte der Deluxe Edition und des EX Color Pack. Hinzu kommen zahlreicher Audio- und Videoverbesserungen. Spieler können auf entsprechenden Konsolen Framerates von bis zu 120fps aktivieren, in 4K-Auflösung spielen sowie vom den Reflexionen, Schatten und Beleuchtungseffekten der Raytracing-Technologie profitieren. Verbesserte 3D-Audioeffekte unterstützen Spieler, ihren SSStyle auszubauen, indem sie die Bewegungen ihrer Feinde von oben, unten und allen Seiten präzise wahrnehmen können.

Außerdem fügt diese Edition der Saga, die sich rund um die Söhne von Sparda dreht, mit Vergil als spielbaren Charakter eine neue Perspektive hinzu. Spieler können die Zerstörung der fiktiven Stadt Red Grave City als Vergil erleben. Zusätzlich kann Vergil, sein ikonisches Schwert Yamato schwingend, durch alle gefährlichen Ebenen des „Bloody Palace“ getrieben werden. Sämtliche Vergil-Inhalte werden separat für PlayStation 4, Xbox One und den PC (über Steam) erhältlich sein.

Die digitale Version von „Devil May Cry 5“ kann zum Release der Xbox Series X/S (10. November 2020) und der PS5 (19. November 2020) gespielt werden. Eine physische Version wird ebenfalls den Handel erreichen. Hier erfolgt die Veröffentlicht allerdings erst am 01. Dezember 2020.

Devil May Cry 5 Special Edition – Veröffentlichungs-Trailer

