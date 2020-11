Tekken 7 – Termin für Saison 4 und Trailer von DLC 16 und DLC 17

Die vierte Season des Beat ’em up „Tekken 7“ steht bereits in der Ringecke und wartet nur noch auf das Erklingen der Ringlocke. Bandai Namco Entertainment wird die vierte Saison am 10. November 2020 starten und damit neue Inhalte liefern. Zu den neuen Inhalten gehört auch DLC 16 und DLC 17. Beide DLCs sind im Rahmen des Season Pass 4 verfügbar, aber auch einzeln erhältlich.

Mit DLC 16 heißt „Tekken 7“ die geheimnisvolle Kunimitsu willkommen. Sie ist die Tochter der ersten Kunimitsu, die ihren letzten Auftritt in „Tekken Tag Tournament 2“ feierte. Aber die neue Lady mit der Fuchsmaske wird das Erbe mit viel Eleganz und Manji-Ninjutsu-Fähigkeiten fortführen. DLC 17 entführt die Spieler mit der Stage Vermilion Gates in das traditionelle Japan.

Zusätzlich zu diesen Inhalten, wird es auch ein kostenloses Update geben, das dem Spiel Verbesserungen am Balancing und im Online-Spiel sowie ein erneuertes Rangsystem hinzufügt. Ausführliche Patchnotes gibt es hier: KLICK!

Informationen über „Tekken 7“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Tekken 7 - Season 4 Release Date Announcement Trailer - PS4/XB1/PC

Quelle: Pressemitteilung