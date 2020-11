Blood Bowl 3 – Die Closed-Beta findet Anfang 2021 statt

Wie Nacon und Cyanide zum Wochenende bekannt gaben, wird im Frühjahr 2021 eine Closed-Beta-Phase von „Blood Bowl 3“ starten. Gleichzeitig kündigte Games Workshop an, dass die neue Ausgabe des Board Games einen Beta-Zugang zu „Blood Bowl 3“ erhalten wird.

Die Veröffentlichung des Videospiels soll im Jahre 2021 erfolgen. Versorgt werden die Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Das rundenbasierte Strategiespiel, das in der Welt von „Warhammer“ angesiedelt ist, rückt die Sportart American Football in den Mittelpunkt. Elfen, Menschen, Orks und andere Wesen kämpfen mit vollem Körpereinsatz und Gewalt um den Sieg.

Wann genau die geschlossene Beta-Phase zu „Blood Bowl 3“ starten wird, ist derweil nicht bekannt. Ebenso ist unklar, wann das Spiel in den Regal der Händler liegen wird.