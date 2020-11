Last Oasis – Survival-MMO kommt für Xbox One und Xbox Series X/S

Das Entwicklerteam von Donkey Crew hat jetzt eine Xbox-Version von ihrem nomadische Survival MMO „Last Oasis“ angekündigt. Es befindet sich seit März 2020 in der Early Access-Phase und soll nächstes Jahr auch für Xbox One und Xbox Series X / S erhältlich werden, inklusive Cross-Plattform-Play. Damit können alle drei Plattformen miteinander die Welt des Spiels bereisen.

Des Weiteren hat das Entwicklerstudio den Start von Season 2 für Sonntag, den 22. November 2020, festgelegt. Dann erwartet die Spieler nicht nur ein kompletter Server-Wipe, sondern auch neue Features, die bisher im Beta-Branche auf Steam getestet wurden. Weitere Informationen über die 2. Saison findet ihr hier: KLICK!

Der Titel spielt tausend Jahre in der Zukunft. Die Rotation der Erde, wie wir sie kennen, wurde durch ein katastrophales Ereignis gestoppt. Dies hatte zur Folge, dass sich die Erde in zwei extreme Klimazonen unterteilte. Zum einen gibt es ein eisiges Gebiet, das in Dunkelheit getaucht ist. Zum anderen eine riesige Wüste, die sich um die Sonne dreht. Die letzten Überlebenden der Erde müssen in Bewegung bleiben und wertvolle Ressourcen sammeln.

Hier findet ihr das „Woodpunk“-Spiel „Last Oasis“ auf Steam: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Xbox Teaser - Last Oasis

Quelle: Pressemitteilung