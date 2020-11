Mars Horizon – Launch-Trailer zum offiziellen Liftoff

Zum Release der Weltraumagentursimulation „Mars Horizon“ präsentierten The Irregular Corporation und Auroch Digital den Launch-Trailer. Das Spiel ist ab sofort für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung gibt es auf PC, Xbox One, Nintendo Switch, sowie für Playstation Plus Mitglieder auf der PS4, einen Rabatt von 10% auf den Preis von 17,99 Euro.

In dem Spiel errichtet und verwaltet ihr eure eigene Weltraumagentur. Ihr werdet die Ressourcen Zeit, Forschung, öffentliche Unterstützung und natürlich Geld gut managen müssen, während ihr daran arbeitet eure Missionen – unbemannt und bemannt – erfolgreich abzuschließen. Zudem müsst ihr euch mit anderen Agenturen, die dieselben Ziele verfolgen, messen. Es ist euch überlassen, ob ihr mit ihnen zusammenarbeitet, oder es allein versucht.

In den Missionen erwartet euch rundenbasiertes Gameplay und es gilt wichtige Entscheidungen zu treffen. Nutzt ihr Energie, um die Fehlfunktion einer Antenne zu beheben oder spart ihr die Energie auf, um sie nutzen zu können, falls es zu einem Sauerstoff-Leck kommen sollte? Womöglich hätte diese Situation verhindert werden können, wenn ihr weitere 3 Monate auf die Planung verwendet hättet? Welche Technologie soll erforscht werden? Welche Rakete soll gebaut werden? Solltet ihr zuerst den Mond in Angriff nehmen, oder euch direkt für den Mars vorbereiten?

„Mars Horizon“ wurde in Kooperation mit der Europäischen Weltraumagentur (ESA) entwickelt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Teammitglieder des ExoMars Programms, standen dem Entwicklungsteam bezüglich der Planung und Durchführung einer Marsexpedition beratend zur Seite. Der globale Beitrag der ESA dazu, die Erkundung des Weltraums für die gesamte Menschheit voranzutreiben ist in der Leidenschaft und Mission des Spiels verankert.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels

Quelle: Pressemitteilung