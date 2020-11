Project 007 – IO Interactive kündigt ein James Bond-Spiel an

IO Interactive, das Team hinter der „Hitman“-Reihe, hat jetzt zusammen mit MGM, EON Productions und Delphi ein James Bond-Spiel mit dem Titel „Project 007“ angekündigt. Viele Informationen wurden bisher nicht bekannt gegeben. Jedoch steht fest, dass die Gesichte in „Project 007“ eine neue „James Bond“-Geschichte sein wird, und zwar exklusive für das Videospiel.

Bei dem Titel des Spiels handelt es sich um einen vorübergehenden Namen. Das Spiel selbst befindet sich aktuell bei den Entwickler von IO Interactive in Dänemark und Schweden in Entwicklung und soll für moderne Systeme und Plattformen erscheinen.

„James Bond“ basiert auf der gleichnamigen Buchreihe des britischen Schriftstellers Ian Fleming aus den 1950er Jahren und ist mit 24 veröffentlichten Filmen eines der am längsten laufenden und erfolgreichsten Film-Franchise Hollywoods. Der 25. Film, „No Time To Die“, wird am 2. April 2021 weltweit in den Kinos erscheinen. Unter der Regie von Cary Joji Fukunaga schlüpft Daniel Craig zum fünften und letzten Mal in die Rolle legendären britischen Geheimdienstagent 007.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Project 007 - Teaser Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung