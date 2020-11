NEO: The World Ends With You – Nachfolger für PS4 und Nintendo Switch angekündigt

Rund 13 lange Jahre mussten die Fans von „The World Ends with You“ auf die Ankündigung eines Nachfolger warten, das erstmals im Jahre 2007 für Nintendo DS erschienen ist. Eine Portierung für die Nintendo Switch-Konsole erschien im Jahre 2018 mit dem Zusatz „-Final Remix-„.

„NEO: The World Ends With You“ lautet der Name des Nachfolgers, den Square Enix am heutigen Tage ankündigte. Die Veröffentlichung erfolgt im voraussichtlich im Sommer 2021. Versorgt werden erst einmal nur die Plattformen Nintendo Switch und PlayStation 4.

Das Action-RPG versetzt euch nach Shibuya, wo ihr an einem Kampf um das Überleben teilnehmt, das sich „Spiel der Reaper“ nennt. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt Rindo, der die Geheimnisse hinter dem Spiel aufdecken muss.

Mit der Ankündigung veröffentlichte Square Enix einen ersten Trailer, der euch unter anderem Szenen aus dem Spiel zeigt. Auch „NEO: The World Ends With You“ setzt auf einen von Comics inspirierten Stil. Des Weiteren dürft ihr einen Blick auf die Nachbildung des modernen Shibuyas werfen.

NEO: The World Ends With You - Offizieller Ankündigungstrailer [ENG]

Quelle: Square Enix