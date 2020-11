Rainbow Six: Siege – Termin und Trailer der Next-Gen-Version

Ubisoft bringt nächste Woche ihren First-Person-Shooter „Rainbow Six: Siege“ für Xbox Series X/S und PlayStation 5 heraus. Wer eine der neuen Konsolen von Sony und Microsoft besitzt, kann ab dem 1. Dezember 2020 an den Gefechten teilnehmen, und zwar in 4K mit bis zu 120 FPS. Neben der höheren Auflösung soll die Next-Generation-Version weitere Verbesserungen und Features bereithalten. Hier eine Übersicht:

4K Auflösung (PlayStation 5, Xbox Series X) / 1080p (Xbox Series S)

120 FPS (PlayStation 5, Xbox Series X)

DualSense Wireless Controller Funktionen (PlayStation 5)

Unterstützung von Aktivitäten für die beliebtesten Playlisten, damit die Spieler schneller ins Spiel eintauchen können (PlayStation 5)

Darüber hinaus werden die folgenden Funktionen für eine verbesserte Erfahrung der nächsten Generation auf allen Plattformen implementiert:

Bessere Zugänglichkeit (Lesbarkeitsoptionen, Text zu Sprache und Sprache zu Text)

Schnellstart (optimierter Login-Fluss, gestraffte Introsequenz)

Ubisoft Connect Overlay

Spieler, die derzeit auf PlayStation 4 oder Xbox One spielen, können zudem ihren Fortschritt behalten. Innerhalb derselben Gerätefamilie ist auch generationenübergreifendes Spielen möglich, so dass PlayStation 5-Spieler gegen PlayStation 4-Spieler und Xbox One-Spieler gegen Xbox Series X/S-Spieler antreten können. Cross-Play zwischen verschiedenen Konsolenfamilien oder zwischen PC und Konsolen wird derzeit nicht unterstützt.

Weitere Informationen über „Rainbow Six: Siege“ findet ihr auf Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Next-Gen-Trailer | Ubisoft [DE]

Quelle: Pressemitteilung