The Medium – Düsterer Trailer stellt neuen Charakter vor

„The Medium“ ist ein Dual-Reality-Horror-Titel, der im Januar 2021 erscheinen wird. Mit dem neusten Trailer verkürzen die Entwickler von Bloober Team die Wartezeit nicht nur ein wenig, sondern stellen einen neuen Charakter vor, dessen Name aber noch nicht enthüllt wird.

Das Gesicht des Charakters basiert auf dem polnischen Schauspieler Marcin Dorociński, den Fans aus der bekannten Netflix-Serie „Das Damengambit“ kennen dürften. Diese mysteriöse Figur kann unbarmherzig und brutal sein und hat ihre eigenen, von Rache getriebenen Absichten. Indem Spieler mehr über seine Geschichte erfahren, erkennen sie auch die Verbindung zu Mariannes Nachforschungen.

In „The Medium“ schlüpft ihr in die Rolle von Marianne, einem Medium, das in der realen und geistigen Welt lebt. Von der Vision eines Kindermordes heimgesucht, reist Marianne in ein verlassenes Hotelresort, das vor Jahren zum Schauplatz einer undenkbaren Tragödie wurde. Dort beginnt sie die Suche nach schwierigen Antworten. Nichts ist so, wie es scheint und alles hat eine andere Seite.

Das Psycho-Horror-Spiel wird am 28. Januar 2021 für PC und Xbox Series X/S erscheinen. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

The Medium - The Threats Official Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung