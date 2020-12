Cyberpunk 2077 – Der offizielle Launch-Trailer steht bereit

Nach einer sehr, sehr langen Wartezeit, steht nun die Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ bevor. Am 10. Dezember 2020 erscheint der Shooter aus dem Hause CD Projekt RED für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Google Stadia.

Um den nahenden Release gebührend zu feiern, veröffentlichten die Entwickler einen neuen Trailer, der diverse Einblicke in die Welt von „Cyberpunk 2077“ und dessen Charaktere gewährt, die in Night City leben. Im Spiel selbst schlüpft ihr in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit.

Die Vorbesteller der digitalen Version von „Cyberpunk 2077“ können das Spiel bereits vorausladen. Die Veröffentlichung der digitalen PC-Version erfolgt am 10. Dezember 2020 um 1:00 Uhr in der Früh. Die Konsolen-Spieler dürfen eine Stunde früher Starten – direkt ab Mitternacht geht es los.