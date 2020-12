Ultimate ADOM – Termin für Early Access-Phase steht fest

Mit „Ultimate ADOM: Caverns of Chaos“ werden Assemble Entertainment und Entwickler Team ADOM nach über 25 Jahren die offizielle Fortsetzung des Klassikers „Ancient Domains of Mystery“ (1994) auf den Markt bringen. Der Nachfolger des Rogue-like Dungeon-Crawlers wird am 11. Februar 2021 in die Early Access-Phase auf Steam gehen und soll eine moderne Neuinterpretation Klassikers werden.

„Es macht mich unglaublich stolz, verantwortlich für ein Spiel zu sein, dass seit 1994 bis heute eine aktive und leidenschaftliche Community hat.“, sagt Thomas Biskup, Schöpfer von ADOM. „Nach 25 Jahren werden wir die Geschichte von ADOM fortsetzen. ‚Ultimate ADOM: Caverns of Chaos‘ wird dank zahlreichen Optimierungen Hardcore-Fans des Vorgängers, erfahrene Fans des Genres und Neulinge überzeugen.“

In den prozedural generierten Dungeons warten unzählige Gegnerhorden und eine große Menge an Fertigkeiten, Zaubern und Gegenständen auf die Spieler. Ob hölzerne Golems aus zerstörten Türen erschaffen, leblose Schwerter zum Leben erwecken oder abgeschlagene Arme des Gegners dem eigenen Charakter hinzufügen – im interaktiven Dungeon sind die Möglichkeiten unbegrenzt.

Des Weiteren können Spieler können jederzeit in den Grafik- oder ASCII Modus wechseln – für alle, die es richtig ‚Oldschool‘ haben wollen. Hinzu kann man in beiden Modi zwischen 3D- oder Top-Down Ansicht umschalten. Hinzu kommen eine neue Steuerung, ein modernes UI und zusätzliche Controller-Steuerung für eine intuitive Bedienung.

Auf Steam steht weiterhin eine kostenlose Demo-Version von „Ultimate ADOM: Caverns of Chaos“ zum Download bereit (siehe hier). Den Vorgänger gibt es seit 2015 auch auf Steam (siehe hier).

Ultimate ADOM - Caverns of Chaos | Announcement Trailer (DE)

Quelle: Pressemitteilung