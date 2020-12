Persona 5 Strikers für PC und Konsolen angekündigt

Vor kurzem kündigte Atlus zusammen mit den beiden Entwicklerstudios P-Studio und Omega Force „Persona 5 Strikers“ für PC (Steam), Nintendo Switch und PlayStation 4 an. Das Hack’n’Slash-RPG soll am 23. Februar 2021 in Europa erscheinen. Bisher ist das Spiel in Japan erhältlich (nur Konsolen-Version). In „P5S“ erwartet euch eine Story-Kampagne, die euch in sechs verschiedene Städte in Japan schickt. In den Städten hat sich ein grassierendes Verderbnis manifestiert, die die Phantomdiebe versuchen zurückzuschlagen.

Während die Phantomdiebe immer tiefer in die Mysterien eintauchen, entdecken sie einen weiteren Realm, in dem unschuldige Menschen verhaftet werden. Dort werden sie dazu gezwungen, die größten Begierden ihrer Herzen preiszugeben. In typischer Phantomdiebe-Manier nutzen sie alles, das ihnen zur Verfügung steht, um die Gefangenen und ihre Herzen zu befreien.

Alle Phantomdiebe sind vollständig spielbar. Ihr nutzet die jeweiligen persönlichen Charakter-Fähigkeiten und beschwört eure Personas für flüssige und elegante Kämpfe. Verstärkt eure Kampfkünste und entwickelt einen individuellen Stil. Jeder Charakter besitzt ein eigenes einzigartiges Arsenal an weitreichenden Fähigkeiten, Zaubern und magischen Effekten, mit denen sie die Gegnerhorden besiegen.

Das hybride Kampfsystem soll explosives Action-Gameplay mit Pause-und-Plan-Sequenzen verbinden, in denen der nächste strategische Schritt geplant werden kann. Spieler erhalten einen Vorteil, indem sie Gegner im Kampf überraschen, ihre elementaren Schwächen ausnutzen und ihnen mit der All-Out-Attacke den Todesstoß versetzen.

Die Vorbestellungen von „Persona 5 Strikers“ sind am 10. Dezember 2020 um 13 Uhr möglich.

Persona 5 Strikers – Announcement Trailer | PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Quelle: Pressemitteilung