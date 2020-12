It Takes Two – „A Way Out“-Macher stellen neuen Titel vor

Nachdem Erfolg des Koop-Spiels „A Way Out“, welches 2018 erschien (siehe hier), stellten die Entwickler von Hazelight Studios zusammen mit Electronic Arts „It Takes Two“ vor. Das auf Koop ausgelegte Plattform-Adventure soll bereits am 26. März 2021 für PC (Origin und Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Alle Spieler, die „It Takes Two“ auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können am selben Tag kostenlos auf Playstation 5 und Xbox Series X upgraden. EA Play-Abonnenten erhalten am 23. März 2021 exklusiven Zugang zur Early Access Trial auf Origin.

„Bei Hazelight versuchen wir immer wieder, die Grenzen dessen, was von Spielen erwartet wird, zu sprengen, und It Takes Two wird euch den Kopf verdrehen!“ so Josef Fares, Gründer und Game Director von Hazelight Studios. „Wir haben alles was wir in vorherigen Spielen gelernt haben, genommen und noch einen Schritt weiter gemacht, indem wir die Erzähl- und Gameplay-Mechaniken in einer genreübergreifenden Erfahrung miteinander verknüpft haben. Spieler werden verrückte Herausforderungen in einer fantastischen Welt meistern, die anders ist als alles, was sie bisher gesehen haben. Es wird die Erwartungen an Koop-Spiele völlig auf den Kopf stellen!“

„Wir freuen uns sehr, mit Hazelight an ihrer zweiten EA Originals-Veröffentlichung zusammenzuarbeiten“, sagt Steve Pointon, Senior Vice President für Drittanbieter-Inhalte und Entwicklung bei Electronic Arts. „Hazelight schafft es mit seiner einzigartigen Storytelling-Methode Gameplay und Erzählung zu einem immersiven und aufregenden Erlebnis zu verbinden. Wir können es kaum erwarten, bis Spieler die Innovation, das Talent und die Handwerkskunst, die zur Entwicklung dieses Spiel geführt haben, hautnah erleben.“

In dem Koop-Titel (Online- oder Couch-Koop mit Splitscreen) schlüpft ihr in die Rollen des zerstrittenen Paares Cody und May, die von einem magischen Zauber in Puppen verwandelt wurden und in einer Fantasie-Welt gefangen sind. Dabei treffen sie auf unberechenbare Herausforderungen, wie das Steuern einer Unterhose, oder sie stehen in einem quirligen Nachtclub am DJ-Pult, und müssen widerwillig ihre zerbrochene Beziehung retten. Mit zusammenhängenden Charakterfähigkeiten in jedem neuen Level und unerwarteten Hindernissen hangelt ihr euch durch ein metaphorisches Spielerlebnis.

Um das Spiel im Koop-Modus zu erleben, könnt ihr über den Freunde-Pass kostenlos einen Freund zum Online-Koop einladen, um die immer neuen Herausforderungen zu meistern, die nur zusammen gelöst werden können. Der Freunde-Pass erfordert die Installation des Freunde-Passes (kostenlose Trial oder Demo auf Xbox/PlayStation und Remote Play Together auf Steam) sowie einen Online-Freund, der das Spiel auf der gleichen Plattform und/oder einer Next-Gen-Plattform besitzt. Weitere Informationen zum „Freunde-Pass“ findet ihr hier: KLICK!

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

It Takes Two – Offizieller Reveal-Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

It Takes Two – Freunde-Pass

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung